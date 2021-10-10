صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة - 08/10/2021
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة - 08/10/2021
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