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Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء
Date de la photo:
الاثنين, 6 نونبر, 2023
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