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Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء
Date de la photo: 
الاثنين, 6 نونبر, 2023