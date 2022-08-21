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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثو
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب
Date de la photo: 
الأحد, 21 غشت, 2022