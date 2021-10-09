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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأو
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة
Date de la photo: 
الجمعة, 8 أكتوبر, 2021