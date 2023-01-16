صاحب الجلالة يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بالرباط، مأدبة عشاء على شرف وفد من الكونغرس الأمريكي، يتكون من سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ، عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

حضر هذه المأدبة السيد أنــــــــــدري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة، والسيد نـاصـر بـوريـطـة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأعضاء من الحكومة.

كما حضر هذه المأدبة الأمين العام للطائفة اليهودية بالمغرب، السيد سيــــرج بــيـردیـگو، والأمين العام للـرابـطـة الـمـحـمـديـة للـعـلـمـاء، السيد أحـمـد عـــبـــــادي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج.

ويضم الوفد الأمريكي، الذي كان مرفوقا بممثلي سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، أعضاء مجلس الشيوخ جاكي روزين، وجيمس لانكفورد، ومايكل بينيت، وكيرستن جيليبراند، ودان سوليفان، ومارك كيلي، وتيد باد.

(ومع 13/01/2023)