صاحب الجلالة يهنئ السيد موسى فقي محمد بمناسبة إعادة انتخابه على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد موسى فقي محمد بمناسبة إعادة انتخابه “المستحق”، على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة، ومتمنياته بالنجاح التام للسيد موسى فقي محمد في عمله خدمة للاتحاد الإفريقي.

وقال جلالة الملك “إن الثقة التي تم تجديدها في شخصكم لهي بالتأكيد صدى للالتزام والتفاني الذي برهنتم عليه، طوال ولايتكم الأولى”، معتبرا جلالته أنها “تعكس أيضا الاقتناع العام بأن خصالكم المهنية والشخصية هي ضمان لقيادة حكيمة ورصينة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي تشرع فيه منظمتنا في إصلاحات مؤسساتية عميقة لهيئاتها ومناهج عملها”.

وأكد جلالة الملك للسيد موسى فقي محمد الدعم التام والفعال للمملكة المغربية، والذي يمكنه مواصلة التعويل عليه خلال رئاسته وأثناء تنفيذ أولوياته.

(ومع 10/02/2021)