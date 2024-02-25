صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 27 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الجمعة بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ27 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من 19 إلى 24 فبراير الجاري.



ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، إلى مكان الحفل، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص كل من السيدين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.



كما تقدم للسلام على سموه، السيد فيصل العرايشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي، وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وشخصيات أخرى.



إثر ذلك، توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القاعة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموه عدد من المدعوين الأجانب والمغاربة والشركاء، قبل أن يلتحق سموه بقاعة الحفل حيث ترأس حفل العشاء الذي أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على شرف المدعوين.



وتم في مستهل هذا الحفل عرض شريط يؤرخ لمسار جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.



ومع: 23 فبراير 2024