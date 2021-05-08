الرباط Clear sky 17 °C

You are here

الرئيسية
Fichier de la photo: 
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي حاملا رسالة من أمير دولة الكويت إلى
Arabic
Mots clés: 
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي حاملا رسالة من أمير دولة الكويت إلى جلالة الملك
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي حاملا رسالة من أمير دولة الكويت إلى جلالة الملك
Date de la photo: 
السبت, 8 ماي, 2021