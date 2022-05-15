صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك بأبو ظبي في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الأحد بأبو ظبي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، خلال استقباله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعازي جلالة الملك في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

حضر الاستقبال على الخصوص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، والشيح طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الامن الوطني، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. كما حضره عن الجانب المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، قد حل في وقت سابق اليوم بالمطار الرئاسي بأبوظبي، حيث وجد سموه في استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، رئيس المكتب التنفيذي لحكومة أبو ظبي.

ومع 15/05/2022