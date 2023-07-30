صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بتطوان مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش المجيد

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأحد 30 يوليوز 2023 بمدينة تطوان، مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين.



ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.



كما تقدم للسلام على سموه والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وعامل اقليم تطوان، والقائد المنتدب للحامية العسكرية تطوان وشخصيات أخرى.



حضر هذه المأدبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

ومع 30 يوليوز 2023