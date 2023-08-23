طنجة ..عرض فيلم وثائقي تاريخي لإبراز مسيرة الكفاح الوطني والتنمية بقيادة العرش العلوي الأبي

تم اليوم الأربعاء بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بطنجة عرض فيلم وثائقي تاريخي لإبراز مسيرة الكفاح الوطني والتنمية بقيادة العرش العلوي الأبي.



فقد تم بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيدين وبمبادرة من المديرية الجهوية للتواصل بجهة طنجة وشراكة مع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، تقديم عرض وثائقي تاريخي تحت عنوان " محمد الخامس والنضال من أجل الحصول على الاستقلال" ، استعرض أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته ونمائه .

كما ركز الفيلم الوثائقي ، المقدم خلال لقاء حضره ممثلو السلطات المحلية وشخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية وحقوقية ، على القيمة التاريخية لحدث ثورة الملك والشعب ، التي شكلت محطة بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني الذي خاضه المغاربة عبر عقود وأجيال لصد الاستعمار وبناء أسس الدولة المغربية الحديثة في الجانب المؤسساتي والتنموي والاجتماعي والاقتصادي .



وفي كلمة بالمناسبة ، أكدت المديرة الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل - قطاع التواصل – منال شيهي ، أن الفيلم الوثائقي يبرز على الخصوص المواقف الشهمة والشجاعة لأب الأمة بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس ،الذي آثر المنفى على التنازل عن العرش أو على التراجع عن قناعاته واختياراته في السيادة الوطنية وفي صون عزة وكرامة الشعب المغربي.

وأضافت أن الفيلم الوثائقي يقدم عبر محطات تاريخية مفصلية وبالغة الأهمية ، المغازي والدلالات العميقة لحدث ثورة الملك الشعب التي تجسد التلاحم بين الأسرة الملكية الشريفة والشعب ، ولتخليد المغاربة لعيد الشباب الذي يجسد مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقيادته النيرة والمتبصرة لتحقيق التنمية والرخاء والازدهار لرعاياه الأوفياء ، وكذا استلهام معاني الحدثين البارزين ودلالاتهما العميقة في مسيرات الحاضر والمستقبل.



ومع: 23 غشت 2023