عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم للسيد بوريطة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الاثنين، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بالسيد إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، السفير الموفض فوق العادة لكواتيمالا؛ والسيدة سوليكول سيلوكيزي السفيرة المفوضة فوق العادة لكازاخستان؛ والسيد نيستور بانكوموكونزي السفير المفوض فوق العادة لبوروندي.

ومع:03/05/2021