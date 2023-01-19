عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم للسيد بوريطة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مؤخرا، عددا من السفراء الجدد، الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم في المغرب.

ويتعلق الأمر بكل من السادة كارلوس خوسيه دي بينهو إي ميلو بيريرا ماركيز، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية البرتغال، وكريستوف لوكورتيي، السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الفرنسية، وسيرهي ساينكو، السفير المفوض فوق العادة لأوكرانيا.

كما يتعلق الأمر بالسيدة ناتالي فوستيي، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب.

(ومع 18/01/2023)