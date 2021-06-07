عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتشريع محور اجتماع مكتب مجلس المستشارين

عقد مكتب مجلس المستشارين، يوم الإثنين اجتماعا عن بعد برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول أساسا بشأن عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتشريع. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن مكتب المجلس أخذ علما، خلال هذا الاجتماع، بطلب رئيس الحكومة عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، لافتا إلى أن مكتب المجلس اتخذ قرارا بالموافقة على عقد هذه الجلسة المشتركة يوم الثلاثاء 06 يوليوز المقبل.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء. أما على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالأغلبية، بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 04 يونيو2021. كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة مشروعي قانونين أودعهما رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، على اللجان الدائمة المختصة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن رئيس مجلس المنافسة، يحيط من خلالها علما بعزم مجلس المنافسة إنجاز استطلاع للرأي حول الممارسات الداعمة لقواعد المنافسة النزيهة.

وقد تمت الموافقة، حسب البلاغ، على دعوة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية لتقديم المساعدة اللازمة لفريق البحث المكلف بإنجاز الاستطلاع المذكور.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال اجتماع الشبكة البرلمانية للنساء التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها يوم 30 يونيو 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد؛ وكذا في أشغال الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها بكينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2021، وفي أشغال المرحلة الثالثة من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقدها بستراسبورغ/فرنسا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يونيو 2021.

أما على صعيد الشراكات المؤسساتية، فقد تمت الموافقة على توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس المقبل، وذلك في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

ومع 7 يونيو 2021/