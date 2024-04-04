عطلة استثنائية بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الجمعة المقبل في حال كان فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

(ومع: 04 أبريل 2024)