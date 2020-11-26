عمر زنيبر :دعم مركز التجارة الدولية للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدان النامية أمر جوهري

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، يوم الأربعاء، أنه لمواجهة الأزمة الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، يعتبر دعم مركز التجارة الدولية للمقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية.

وأضاف السيد زنيبر، في مداخلة له خلال الدورة ال54 للمجموعة الاستشارية المشتركة لمركز التجارة الدولية، أن "دور المركز يظل جوهريا لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على التغلب على تأثير هذه الأزمة وتقديم إجابات تتسم بالدينامية لتحقيق انتعاش يتماشى مع قيم الأمم المتحدة ويروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وبعد أن ذكر بأن المغرب استفاد من برامج ومشاريع التعاون التي أطلقها مركز التجارة الدولية ، أعرب عن ارتياح المملكة إزاء العلاقة والتفاعل مع المركز والعمل الإيجابي الذي قام به مكتب الدول العربية .

وفي هذا السياق، رحب بإطلاق في المغرب في بداية هذا العام مبادرة " She Trades Morocco" بدعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية. و سيتم تنفيذ هذه المبادرة، وهي الأولى من نوعها في منطقة المغرب العربي ، بشكل مشترك من قبل مركز التجارة الدولية في إطار برنامجهالعالمي She Trades ومكتب كندا لترويج التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب.

وأوضح السفير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء تعمل في قطاع الصناعة الغذائية وإلى مساعدتها على إنشاء روابط تجارية مع مشترين محتملين في كندا وأوروبا .

وفيما يتعلق ببرنامج المنسوجات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوه بتنظيم في دجنبر 2019 من قبل مركز التجارة الدولية لورشة عمل حول تفعيل مرحلة تسريع المشروع العالمي للمنسوجات والملابس بالمغرب. وقد مكن هذا الحدث من مناقشة تنفيذ مشروع "المملكة المغربية: تعزيز القدرة التنافسية لصادرات قطاع النسيج والملابس" في عام 2020.

ورحب الوفد المغربي، خلال هذا اللقاء، بانعقاد اجتماعين وأربع ورشات عمل في عام 2019 للدول الموقعة على اتفاقية أكادير (مصر والأردن والمغرب وتونس) من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والتجارة في المنطقة.

ومع 25 نونبر 2020