عمق الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية في صلب مباحثات رئيس مجلس المستشارين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية

أجرى رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار، هم ت عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، التي تستند إلى مبادئ الثقة والتعاون المشترك.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الشراكة تعززت أكثر بفضل العلاقات المتميزة التي تجمع قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أن الجانبين توق فا عند تطابق وجهات نظر البلدين في ما يخص العديد من القضايا الإقليمية والدولية، المرتبطة خاصة بتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن السفير الأمريكي أعرب في بداية اللقاء عن خالص تعازيه لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، مبرزا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المغرب واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في مواجهة مخلفات هذا الزلزال.

كما أبدى السفير إعجابه بروح التضامن بين كل فئات المجتمع المغربي، مؤكدا ثقته بقدرة المغاربة على تجاوز هذه المحنة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس المستشارين عن شكره وتقديره للموقف الأمريكي خلال هذه اللحظات الصعبة التي تمر منها المملكة المغربية، والذي يعكس صدق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، سلط السيد ميارة الضوء على مختلف الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية، طبقا للتعليمات الملكية السامية.

(ومع 13.09.2023)