عيد العرش: برلمان الأنديز يسلط الضوء على عمل جلالة الملك الذي جعل من المغرب “فاعلا مهما على الساحة الدولية”

سلط برلمان دول الأنديز، الذي يضم بوليفيا والشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو ، الضوء على عمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي عزز موقع المغرب ك “فاعل مهم على الساحة الدولية”.

وأوضح برلمان دول الأنديز، في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت ، أنه يود أن ينضم إلى الاحتفالات بالذكرى الثانية والعشرين لإعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، للتأكيد على “أهمية المملكة كحليف استراتيجي” لمنطقة الأنديز.

وثمنت المؤسسة التشريعية الإقليمية، التي تتخذ من العاصمة الكولومبية بوغوتا مقرا لها، “بشكل خاص العمل الجاد الذي يقوم به جلالة الملك ، الذي ساهم في تطوير المغرب وتعزيز موقعه كفاعل مهم على الساحة الدولية “.

وبالنسبة لبرلمان الأنديز ، فإن “الشعب المغربي يحتفل بالتحولات الإيجابية والإنجازات العظيمة التي تحققت خلال أكثر من عقدين من حكم صاحب الجلالة محمد السادس ، الذي اشتهر بعمله وجهوده من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وحديث ، فضلا عن تمكين المملكة من التموقع كدولة متقدمة “.

وسلط برلمان دول الأنديز ، الذي يشغل فيه المغرب منصب عضو ملاحظ ، الضوء بشكل خاص على “إطلاق جلالته لمشاريع تنموية مختلفة والقيام بإصلاحات عديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ما أكسبه اعترافًا وطنيا ودوليا”.

ومع:01/08/2021