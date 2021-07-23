عيد العرش.. مشاركة أكثر من 80 دولة في منتدى "جمعية الأمم المتحدة-المغرب"

أعلنت "جمعية الأمم المتحدة-المغرب" مشاركة أكثر من 80 دولة في المنتدى الدولي الافتراضي، الذي سينعقد يوم 29 يوليوز الجاري بمناسبة الذكرى ال22 لعيد العرش.

وأوضحت الجمعية أن هذه التظاهرة، التي ستنظم تحت شعار ''جمعيات الأمم المتحدة في العالم.. مساهمة قيمة في خدمة الأجيال المستقبلية''، ستعرف مشاركة جمعيات الأمم المتحدة في أكثر من 80 دولة، علاوة عن ممثل للأمم المتحدة والفيدرالية العالمية لجمعيات الأمم المتحدة.

وأضافت "جمعية الأمم المتحدة-المغرب"، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا المنتدى سيعرف كذلك مشاركة قادة مختلف جمعيات الأمم المتحدة في العالم، فضلا عن رؤساء دول سابقين، ووزراء وسفراء.

وسجل المصدر ذاته أن المنتدى، الذي اختار المنظمون له أربعة مواضيع رئيسية، وهي دور المجتمع المدني في السياسة الخارجية للدول، والمرأة، والشباب، وريادة الأعمال، يشكل مناسبة مواتية للمغرب لإطلاق حوار على مستوى عال بين المجتمعات المدنية في جميع أنحاء العالم.

ومع:23/07/2021