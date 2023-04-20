عيد الفطر: القطاع البنكي في عطلة يوم الاثنين 24 أبريل (التجمع المهني لبنوك المغرب)

أعلن التجمع المهني لبنوك المغرب أن يوم الإثنين 24 أبريل 2023 سيمنح، استثنائيا، كيوم عطلة للقطاع البنكي، وذلك بمناسبة عيد الفطر.



وأوضح التجمع، في دورية له ، أنه "بعد التشاور، يعلن التجمع المهني لبنوك المغرب اعتماد يوم الاثنين 24 أبريل 2023 عطلة استثنائية للقطاع البنكي، وذلك بمناسبة عيد الفطر".



وفي هذا الصدد، يدعو التجمع المهني لبنوك المغرب البنوك لإخبار مستخدميها وزبائنها بتعطيل العمل خلال هذا اليوم .



ودعا التجمع أيضا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان توفير كمية كافية من الأموال لتزويد الشبابيك الأوتوماتيكية في جميع جهات المملكة بهدف الاستجابة لحاجيات السحب من طرف الزبائن خلال فترة عيد الفطر".

كما أوصى التجمع المهني لبنوك المغرب بتأمين الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان حسن عمل الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، والتدخل في حالة حدوث أي عطب أو خلل تقني.

ومع: 19 أبريل 2023



