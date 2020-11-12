غامبيا تجدد التأكيد على موقفها "الواضح" الداعم لمغربية الصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية الغامبي، مامادو تانغارا، يوم الخميس بالرباط، أن غامبيا، ظلت، منذ استقلالها، محافظة على موقفها "الواضح" الداعم لمغربية الصحراء.

وقال الوزير الغامبي خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير السؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن بلاده "كان لها الشرف والسعادة في أن تكون أول بلد يفتح قنصلية بمدينة الداخلة".

وأوضح تانغارا أنه بالنظر إلى الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لم تتمكن غامبيا من تنصيب قنصلها الذي سبق وشغل منصب سفير بالمغرب وفرنسا، لكن هذا الأخير سيحل بالداخلة خلال الأسبوع المقبل.

من جهته، أكد السيد بوريطة أن غامبيا تبنت دائما موقفا واضحا بخصوص مغربية الصحراء، مشيرا إلى انخراط الرئيس الغامبي أداما بارو، بدعم فاعل من السيد تانغارا، في المحافل الإقليمية والدولية، لصالح المغرب في معاركه الدبلوماسية، لاسيما داخل الاتحاد الإفريقي.

ووقع الطرفان خلال لقائهما مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين الدبلوماسي، وكذا إعلان نوايا مشتركا بخصوص التعاون في المجال الصحي.

وينص إعلان النوايا المشترك هذا على توطيد التعاون بين البلدين في قطاع الصحة، كما يحدد إجراءات التعاون الثنائي التي يتعين تطويرها في هذا المجال. وتتمحور هذه الإجراءات، أساسا، حول تعزيز قدرات مهني الصحة في مجالات مختلفة وتقاسم الخبرات.

ومع:12/11/2020