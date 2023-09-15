فاتح شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ بعد غد الأحد وعيد المولد النبوي يوم 28 شتنبر 2023 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1445هـ، هو بعد غد الأحد 17 شتنبر 2023، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون هو يوم الخميس 28 من شتنبر 2023.



وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ بعد مغرب يوم الجمعة 29 صفر 1445هـ الموافق لـ 15 شتنبر 2023م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.







وفي ما يلي نص البلاغ:



"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 صفر 1445هـ موافق 15 شتنبر 2023م.



واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.



وعليه، فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الأحد 17 شتنبر 2023م، وعيد المولد النبوي هو يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ موافق 28 شتنبر 2023م.



أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب".



