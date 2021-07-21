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Fichier de la photo: 
فاس - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك و يقوم بنحر أضحية ال
Arabic
Mots clés: 
فاس - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك و يقوم بنحر أضحية العيد
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
فاس - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك و يقوم بنحر أضحية العيد
Date de la photo: 
الأربعاء, 21 يوليوز, 2021