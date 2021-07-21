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Language
Arabic
Mots clés:
فاس - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بنحر أضحية العيد
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
فاس - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بنحر أضحية العيد
Date de la photo:
الأربعاء, 21 يوليوز, 2021
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