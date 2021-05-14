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Fichier de la photo: 
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
Arabic
Mots clés: 
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
Date de la photo: 
الخميس, 13 ماي, 2021