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فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك وا
Arabic
Mots clés: 
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب
Date de la photo: 
الجمعة, 20 غشت, 2021