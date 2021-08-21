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Language
Arabic
Mots clés:
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
فاس - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب
Date de la photo:
الجمعة, 20 غشت, 2021
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