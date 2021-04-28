فتح تحقيق حول شريط فيديو يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي

أكدت وزارة الداخلية أنه تمت مباشرة تحقيق حول شريط فيديو تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يومه الأربعاء ، ويظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مقترفة من قبل أحد أفراد القوات المساعدة بمدينة الفنيدق.

وأفاد البلاغ بأنه " قد تمت مباشرة تحقيق للكشف عن جميع حيثيات هذا الموضوع، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تبث ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات وترتيب كافة المسؤوليات والآثار القانونية".

(ومع 28/04/2021)