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الثلاثاء 27 يوليوز، 2021

فتح تحقيق طبي للبحث في وملابسات وفاة شابة بمراكش بعد تلقيها جرعة لقاح مضاد للكوفيد

فتح تحقيق طبي للبحث في وملابسات وفاة شابة بمراكش بعد تلقيها جرعة لقاح مضاد للكوفيد

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الثلاثاء ، أنها باشرت تحقيقاتها في نازلة وفاة شابة بمراكش بعد تلقيها ، أمس ، جرعة لقاح مضاد ل(كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في في بلاغ أنه مباشرة بعد أن توصلت المملكة بشحنات من لقاح "جونسون أند جونسون"، شرعت ، ابتداء من أمس الأول الأحد (25 يوليوز) ، عملية تلقيح المواطنات والمواطنين، خاصة منهم العاملين في الصفوف الأمامية في مجال السياحة ، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذا اللقاح 5 آلاف شخص.

إلا أن مصالح الوزارة ، يقول البلاغ ، توصلت بخبر وفاة شابة (33 عاما) بالمركب الثقافي (باب إغلي) بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة اللقاح ، أمس الاثنين ، كما أغمي على عاملة زميلة للشابة المتوفاة.

وتابع أن الوزارة باشرت ، فور ذلك ، تحقيقاتها في النازلة، وأوفدت لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث.

وتؤكد وزارة الصحة ، في هذا الصدد ، أن منظومة اليقظة الدوائية الخاصة بتتبع اللقاحات، ومنذ انطلاق عملية التلقيح الوطنية ، تحرص حرصا شديدا على تتبع أي آثار جانبية أو حوادث صحية تزامنت مع عملية التلقيح، مفيدة بأنها ستنشر نتائج التحقيقات في هذا الحادث المؤسف بعد انتهاء عمل اللجنة.

(ومع 27/07/2021)