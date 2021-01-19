فيروس كورونا المتحور : منع الطائرات والمسافرين القادمين من أربع دول أخرى من ولوج التراب الوطني ابتداء من يوم الثلاثاء

قررت السلطات المختصة، كإجراء وقائي، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير 2021 وحتى إشعار آخر، وذلك إثر اكتشاف حالة مشتبه بإصابتها بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد بالمملكة، حسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدول الأربع تنضاف بذلك إلى كل من جنوب إفريقيا والدانمارك والمملكة المتحدة المعنية سلفا بالإجراء ذاته.

(ومع 18/01/2021)