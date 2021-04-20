قائد الجيش اللبناني يعرب عن شكره وامتنانه لجلالة الملك على المساعدات الغذائية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني

عبر قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المساعدات الغذائية التي تفضل جلالته بتقديمها لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وقال قائد الجيش اللبناني خلال لقاء أمس الاثنين مع سفير صاحب الجلالة بلبنان السيد امحمد كرين " أعبر عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على هذه الهبة الملكية القيمة والتي جاءت في وقتها وكانت من أول الإعانات الإنسانية التي وصلت إلى لبنان".

وجرى اللقاء بحضور الكولونيل خالد مهليل من القوات المسلحة الملكية.

ووصلت صباح يوم الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي آخر دفعة من المساعدات الغذائية المقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ومرت عملية نقل هذه المساعدات في ظروف سلسة حيث حملت ثماني طائرات إلى بيروت، في إطار جسر جوي استمر أربعة أيام، 90 طنا من المواد الغذائية الأساسية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.

ومع:20/04/2021