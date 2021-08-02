قائد الجيش رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، يستقبل من قبل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

استقبل قائد الجيش، جيمس ماكونفيل، رئيس أركان القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين بالرباط، على التوالي، من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وذلك بتعليمات ملكية سامية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين بمقر هذه الإدارة، قائد الجيش، جيمس ماكونفيل، رئيس أركان القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وعبر المسؤولان عن ارتياحهما لكثافة واستدامة وتميز علاقات التعاون الثنائي، من خلال عمليات التكوين وتبادل الخبرات، وعبر إجراء تدريبات مشتركة بشكل منتظم، ولا سيما تمرين "الأسد الإفريقي 2021"، الذي تعد نسخته السابعة عشرة أفضل تجسيد للمستوى الرفيع للتشغيل المتبادل الذي وصلت إليه قوات البلدين.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن السيد لوديي أبرز في هذا الصدد، الالتزام الثابت والاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تقودها المملكة، والتي ت مليها الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، في ما يتعلق بتدبير التحديات الأمنية، وأزمة الهجرة، وجائحة كوفيد-19.

وأضاف البلاغ أنه في اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى مقر قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قائد الجيش، جيمس ماكونفيل، رئيس أركان القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان على رأس وفد عسكري.

وبعد أن أكد المسؤولان العسكريان تمسكهما بمبادئ وأهداف التعاون العسكري المغربي الأمريكي، استعرضا فرص تطوير محاور التعاون العسكري، أكثر، والتي تتعلق على الخصوص بالتكوين والتمارين المشتركة وكذا تبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية.

وخلص البلاغ إلى أن التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، توج في أكتوبر 2020، بالتوقيع على مذكرة تفاهم ترسم خارطة الطريق العشرية "2020-2030"، من أجل توطيد العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

ومع:02/08/2021