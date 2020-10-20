قطاع التربية الوطنية.. تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المتعلقة بالحركة الانتقالية إلى غاية 23 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) ، يوم الثلاثاء ، عن تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المتعلقة بالحركة الانتقالية إلى غاية 23 أكتوبر الجاري.

وجاء في بلاغ للوزارة، أنه "نزولا عند رغبة نساء ورجال التربية والتكوين في شأن تمديد الآجال المخصصة لمسك طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية والمصادقة عليها، وتفاعلا مع مقترحات الشركاء الاجتماعيين في الموضوع، فقد تقرر تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية وذلك إلى غاية 23 أكتوبر 2020 ".

(ومع 20/10/2020)