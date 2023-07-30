كأس العالم للسيدات 2023.. المنتخب المغربي يتفوق على نظيره الكوري الجنوبي بهدف للاشيء

تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد 30 يوليوز 2023، على أرضية ملعب "هيندمارش" بأديلايد (أستراليا)، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات.



وسجل هدف الفوز للبؤات الأطلس ابتسام جرايدي في الدقيقة 6.



وبات المنتخب المغربي بعد هذا الفوز يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف الكولومبي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم نظيره الألماني متصدر ترتيب المجموعة. ويلتقي المنتخب المغربي في ختام مباراته ضمن دور المجموعات مع نظيره الكولومبي في لقاء حاسم من أجل الدفاع عن حظوظه للتأهل للدور الثاني، فيما يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الألماني.

ومع 30 يوليوز 2023