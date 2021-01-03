كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالشرق الأوسط يزور المغرب في إطار جولة بالمنطقة

يقوم كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، من 3 إلى 12 يناير الجاري، بجولة في المنطقة ستقوده، على الخصوص، إلى الأردن والمغرب. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن هذه الجولة تروم "بحث التعاون الاقتصادي والأمني مع المسؤولين الحكوميين". وأضاف المصدر ذاته، أن السيد شينكر سيؤكد، خلال هذه الجولة، " الانخراط العميق للولايات المتحدة من أجل النهوض بالازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ومع 03 يناير 2021