كلميم: برمجة متنوعة للمجلس العلمي المحلي خلال "رمضان 1445 هــ"

أعد المجلس العلمي المحلي لكلميم، برنامجا خاصا بشهر رمضان الأبرك 1445هــ، يتضمن مجموعة من المحاضرات والندوات العلمية والدروس الدينية. ويتوخى المجلس العلمي من خلال هذه الأنشطة الرمضانية التي تنظمها خلية المرأة التابعة للمجلس، تعزيز دوره في التأطير الديني والروحي للمواطنات والمواطنين ومواصلة التفاعل القوي مع أسئلتهم واستفساراتهم، من خلال وضع أعضاء المجلس والوعاظ والمرشدين التابعين له رهن إشارتهم. وتتضمن هذه الأنشطة التي تحتضنها مختلف مساجد الإقليم، محاضرات تتناول عدة مواضيع منها بالخصوص، "الصيام وتحقيق التقوى"، و "الاستعداد النفسي والروحي لشهر رمضان"، و "أسرار ومقاصد الصيام"، و"فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر "، و "رمضان شهر الانتصارات (غزوة بدر): الدلالات والعبر"، بالإضافة إلى عدة ندوات منها "الصوم وآثاره التربوية لتحقيق الحياة الطيبة"، و " أحكام زكاة الفطر والعيد". كما يشتمل البرنامج على تنظيم، بمجموعة من المساجد، دروس وعظية ومجالس قرآنية وكذا الورد القرآني، إلى جانب تسطير برنامج يهم قراءة صحيح الإمام البخاري.



ومع: 12 مارس 2024