كوفيد.. 1321 إصابة جديدة و38 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1321 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 7048 شخصا، فيما تم تسجيل 38 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و441 ألفا و797 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و79 ألفا و723 شخصا، مقابل 24 مليون و658 ألفا و729 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و132 ألفا و716 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و76 ألفا و471 حالة بنسبة تعاف تبلغ 95 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و400 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (407)، والدار البيضاء-سطات (197)، والشرق (195)، وفاس-مكناس (181)، وسوس-ماسة (95)، وبني ملال-خنيفرة (90)، ومراكش-آسفي (89)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (39)، والداخلة-وادي الذهب (12)، ودرعة-تافيلالت (10)، والعيون-الساقية الحمراء (6).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (9)، والدار البيضاء-سطات (8)، ومراكش-آسفي (6)، وسوس-ماسة (5)، وبني ملال-خنيفرة (4)، كما تم تسجيل حالتي وفاة بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس-مكناس، والشرق، ودرعة-تافيلالت، والداخلة-وادي الذهب.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 40 ألفا و845 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 80 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 748 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 14.2 في المائة.

ومع 31/01/2022