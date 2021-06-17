كوفيد-19..رئيس الحكومة يدعو إلى المزيد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والصحية

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني إلى المزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الفردية، المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 "حتى تتمكن بلادنا من الخروج من فترة الجائحة سالمة".

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، أن السيد العثماني أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، الذي انعقد يوم الخميس حضوريا، تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب "وخصوصا بعد الحملة الوطنية للتلقيح التي كان جلالة الملك محمد السادس ،حفظه الله، قد أعطى انطلاقتها، والتي تقدمت بصورة تبعث على الرضا".

وأبرز في هذا السياق، التقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح، رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا، متوجها بالشكر لجميع الإدارات المعنية التي تسهر على توفير اللقاح وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح.

وسجل رئيس الحكومة أن تزايد عدد المواطنين المستفيدين من التلقيح، والذي سيقارب 10 ملايين شخص، يوازيه تحسن الوضعية الوبائية من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة، والوفيات التي بقيت مستقرة.

ومع:17/06/2021