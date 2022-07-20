كوفيد-19 : أربع وفيات و1575 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع وفيات و1575 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2360 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات سُجلت في جهات: طنجة – تطوان الحسيمة (02)، وحالة واحدة في كل من جهة مراكش – آسفي وجهة فاس مكناس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و193 وفاة.

وأبرز المصدر ذاته أن 6 ملايين و608 ألف و107 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و355 ألف و26 شخصا، مقابل 24 مليون و866 ألف و978 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 15 ألفا و408 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و253 ألف و341 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و224 ألف و596 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات: الدار البيضاء- سطات (395)، الرباط- سلا- القنيطرة (299)، وفاس- مكناس (222)، والشرق (130)، ومراكش- آسفي (129)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (118)، وسوس- ماسة (96)، وبني ملال- خنيفرة (55)، وكلميم- واد نون (40)، والعيون- الساقية الحمراء (36)، ودرعة- تافيلالت (34)، والداخلة- وادي الذهب (21).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 12 ألف و 552 حالة، في حين تم تسجيل 28 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 144 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2,7 في المائة.

(ومع 19/07/2022)