(كوفيد-19) .. أزيد من تسعة ملايين شخص تلقوا اللقاح

الرباط 4 يونيو 2021 (ومع) أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، أن ما مجموعه 9 ملايين و72 ألف و565 شخصا تلقوا الجرعة الاولى لخد الآن من اللقاح المصاد (لكوفيد-19)، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية خمسة ملايين و840 ألف و597 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة اخرى ، عن تسجيل 346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و360 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 520 ألفا و769 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 508 ألاف و570 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9169 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (176)، وسوس-ماسة (33)، ومراكش-اسفي (32)، والرباط-سلا-القنيطرة (28)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (27)، والداخلة-وادي الذهب (10)، ودرعة-تافيلالت (8)، وكلميم واد نون (8)، وفاس-مكناس (8)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، والشرق (7)، وبني ملال-اخنيقرة (2).

أما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل ثلاث جالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1431 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 3030 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 208 حالة، 6 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و108 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 6 في المائة.

ومع:04/06/2021