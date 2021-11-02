كوفيد-19.. أزيد من مليون و434 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، يوم الاثنين ، أن مليون و434 ألف و692 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و97 ألف و957 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و233 ألف و292 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، و591 حالة شفاء، و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 946 ألف و283 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 927 ألف و 24 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و678 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (122) والدار البيضاء-سطات (7)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وفاس-مكناس (3)، والشرق (2)، ومراكش-آسفي (1)، وسوس-ماسة (2).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في الرباط-سلا-القنيطرة (8)، والدار البيضاء-سطات (1)، وسوس ماسة (1).

ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 4581 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 8 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 275 حالة، منها 14 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 2، 5 بالمائة.

(ومع 01/11/2021)