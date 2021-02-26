كوفيد-19.. أزيد من 3 ملايين و 327 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التلقيح المضاد لفيروس (كوفيد-19) ثلاثة ملايين و327 ألف و858 شخصا (الجرعة الأولى)، بينما استفاد من الجرعة الثانية من اللقاح 96 ألف و437 شخصا، وفق ما أوردته وزارة الصحة، يوم الجمعة، في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19).

وذكرت الوزارة، من جهة أخرى، أنه تم تسجبل 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و846 حالة شفاء، و10حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن هذه الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 482 ألف و994 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 468 ألف و387 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8608 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (284)، وجهتي الشرق والرباط-سلا-القنيطرة (45)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (38)، ومراكش-آسفي (27)، وسوس ماسة (12)، وبني ملال-اخنيفرة (8)، والداخلة-وادي الذهب (6)، وفاس-مكناس (5)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، ودرعة-تافيلالت (4)، وكلميم واد نون (حالة واحدة).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل 5 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة وفاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة مراكش-أسفي.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1328,7 لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5999.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 42 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 463 حالة، 28 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و278 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14,6 في المائة.

ومع:26/02/2021