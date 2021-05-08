(كوفيد- 19).. أزيد من 4 ملايين و390 ألف شخص تلقوا التلقيح الكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت ، أن 4 ملايين و390 ألف و752 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى 5 ملايين و473 ألف و809 شخصا. وأفادت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، بتسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و348 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 513 ألف و628 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 500 ألفا و540 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9064 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (214)، ومراكش-اسفي (26)، وسوس-ماسة (23)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (13)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، والشرق (8)، والرباط-سلا-القنيطرة (6)، والداخلة-واد الذهب (5)، 3)، وبني ملال-اخنيفرة (4)، وكلميم-واد نون (3)، ودرعة-تافيلالت (1). أما حالات الوفاة فتتوزع بين جهة الدار البيضاء-سطات (3)، وجهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة وكلميم-وادن بحالة واحدة لكل منها.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1، 1412 لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4024 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 24 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 255 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و112 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 1، 8 في المائة.

ومع:08/05/2021