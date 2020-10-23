كوفيد 19 : الحكومة تقرر اتخاذ عدة تدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى وإقليمي برشيد وبن سليمان، ابتداء من الأحد المقبل على الساعة التاسعة ليلا

قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة) وإقليمي برشيد وبن سليمان، ابتداء من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة أربعة أسابيع .

وذكر بلاغ للحكومة ، اليوم الجمعة، أن هذا القرار اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، وبناء على ما جاء في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020، من تمديد للإجراءات الاحترازية المعمول بها بعمالة الدار البيضاء . وتشمل هذه التدابير منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية؛ وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة؛

وإغلاق ملاعب القرب والمنتزهات؛ وإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 8 مساء .

كما تشمل هذه التدابير إغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي، على الساعة التاسعة مساء؛ وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالا؛ فضلا عن تشجيع العمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.

(ومع 23/10/2020)