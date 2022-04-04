كوفيد - 19.. الوضع الوبائي في المغرب لا يزال مستقرا ومتحكما فيه

أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، يوم الأحد ، أن الوضع الوبائي (كوفيد -19) في المغرب لا يزال مستقرا ومتحكما فيه ، مسجلا أن مستويات اليقظة لم يتم تجاوزها بعد .

وأوضح السيد المرابط، في تعليق حول الوضعية الوبائية على صفحته في موقع (لينكد إن)، أنه للأسبوع الثاني، تم تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الإصابة وفي معدل الإيجابية الأسبوعي ، مشيرا إلى تسجيل 75 حالة إضافية هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي قبله . وتابع أن معدل الإيجابية الأسبوعي بلغ 3ر1 في المائة هذا الأسبوع مقابل 1 في المائة خلال الأسبوع الذي قبله ، مشيرا إلى تسجيل تفاوت بين الجهات خلال هذا الأسبوع حيث تراوح المعدل ما بين 0 في المائة بكلميم واد نون و5ر3 في المائة بالدار البيضاء - سطات .

من جهة أخرى ، سجل السيد المرابط أن حالات الإصابة الخطيرة الجديدة والوفيات واصلت منحاها التنازلي ، مع تسجيل أقل عدد من الحالات خلال مرحلة الانتشار الجماعي بالمغرب ، مبرزا أن 16 حالة جديدة وفدت على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما غادر 26 مريضا هذه الأقسام بعد تحسن وضعهم الصحي ، فضلا عن تسجيل ثلاث وفيات فقط .

وسجل السيد المرابط أن الأسبوعين المقبلين سيتيحان تكوين رؤية واضحة حول تطور انتشار العدوى في المغرب ، مؤكدا على ضرورة احترام التدابير الوقائية في كل الحالات التي قد تشكل خطرا (التجمعات ، التراويح ، الأماكن المغلقة ، الإدارات ، النقل العمومي ، الملاعب ...) فضلا عن مواصلة عملية تلقيح الساكنة، لاسيما الفئات الهشة منها .

(ومع 04/04/2022)