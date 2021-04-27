كوفيد-19.. انخفاض طفيف في حالات الإصابة بثمان جهات بالمملكة خلال الأسبوعين الأخيرين

قال رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، يوم الثلاثاء بالرباط، إنه تم تسجيل انخفاض طفيف في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المسجلة بثمان جهات بالمملكة وذلك بنسبة 2ر4 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأوضح السيد بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 للفترة ما بين 14 و26 أبريل 2021، أن هذا الانخفاض في حالات الإصابة الجديدة سجل في جهات فاس مكناس، وكلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات.

وأبرز أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع دام سبعة أسابيع، ويوضح جليا جدوى الإجراءات الاحترازية المتخذة مؤخرا، ومدى احترامها من طرف المواطنين.

وأشار إلى أن جهات أخرى عرفت بالمقابل ارتفاعا في عدد الحالات الإيجابية مقارنة بين الأسبوعين الأخيرين. ويتعلق الأمر بجهات الشرق، والعيون الساقية الحمراء، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.

وانتقل عدد الحالات النشطة، وفقا للمسؤول الصحي، من 4736 حالة نشطة منذ أسبوعين الى 5109 حالات نشطة يوم أمس الاثنين، أي بارتفاع ناهز زائد 8 في المائة، فيما سجل عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفائها في أقسام العناية المركزة انخفاضا بنسبة -12,2 في المائة خلال المدة نفسها حيث انتقلت من444 الى 390 حالة حرجة يوم أمس.

وبخصوص التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، أوضح السيد مزيان بلفقيه أن هذا المعدل عرف هو الآخر تحسنا مسترسلا على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وعرف مؤشر التكاثر والتوالد على الصعيد الوطني، من جهته، انخفاضا ملحوظا في قيمته، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين مستويين أقل من الواحد، وحددت قيمته في 0,95 في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر في هذا الصدد، بأن المخطط الوطني لمكافحة جائحة كوفيد-19 يطمح عبر أهدافه المسطرة الى تخفيض هذا المؤشر إلى قيمة أقل من 0,7.

وفي معرض حديثه عن منحنى الوفيات الأسبوعي، أبرز المسؤول الصحي أنه عرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,4 بالمائة، فيما عرف معدل الإصابة الأسبوعي انخفاضا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من 10,8 إلى 9,8 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الأخير.

وشدد على أن هذه المعطيات والمؤشرات الوبائية المسجلة خلال الأسبوعين الفارطين، "يمكن أن توحي لنا، وللوهلة الأولى ببوادر تحسن في الوضعية الوبائية ببلادنا، لكنها، وفي نفس الوقت، تلزمنا باتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، واحترام الإجراءات الإدارية والاحترازية المتخذة حفاظا على المكتسبات".

وأبرز أن عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود مساء يوم أمس الاثنين 26 أبريل 2021، بلغ ما مجموعه 509465 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يقارب 1400 حالة لكل 100 ألف نسمة. كما أوضح أن هذه النسب والمؤشرات تمنح المملكة الرتبة 39 عالميا والثانية افريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية.

وأضاف أن عدد حالات الوفاة بلغ إلى حدود يوم أمس الإثنين، 8999 حالة وفاة، بنسبة إماتة تقارب 1,8 في المائة على الصعيد الوطني مقابل 2,1 في المائة على المستوى العالمي، مذكرا أن المغرب يحتل المرتبة 43 عالميا والرابعة افريقيا بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الصحي أن نسبة الشفاء المسجلة تستمر في مستوى مرتفع قارب 97,2 في المائة، حيث وصلت عدد حالات التعافي 495408 حالة.

وأمام هذه البوادر الإيجابية للوضع الوبائي بالمملكة، أكد المسؤول أن وزارة الصحة تناشد جميع المواطنات والمواطنين المزيد من الاحترام والتقيد بالتدابير الوقائية خلال هذا الشهر الفضيل، ومواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية قصد الحد من انتشار هذه الجائحة.

وفي ما يخص تطور منحنى الوفيات الأسبوعي العالمي في الأسبوعين الأخيرين، فقد سجل، حسب السيد مزيان بلفقيه، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، مشيرا إلى أن أكبر ارتفاع تم تسجيله بدول شرق آسيا بنسبة 81 في المائة، بينما عرفت الامريكيتان وأفريقيا وغرب المحيط الهادي انخفاضا في معدل الوفيات.

وبخصوص السلالات الجديدة لفيروس كوفيد-19، قال المسؤول، استنادا لمعطيات المنظمة العالمية للصحة، أن انتشار السلالة البريطانية الجديدة يستمر في أكثر من 137 بلدا موزعة على القارات الخمس، بينما وصلت السلالة الجنوب الإفريقية إلى أكثر من 85 بلدا، في حين سجل تواجد السلالة البرازيلية في 52 بلدا.

(ومع 27/04/2021)