كوفيد-19.. تسجيل 244 حالة جديدة وأزيد من 3 ملايين و 435 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و239 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد من اسفادوا من التلقيح 3 ملايين و435 ألف و997 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 161 ألفا و906، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 483 ألف و654 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 469 ألف و46 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8623 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (99)، والشرق (23)، والرباط سلا القنيطرة (28)، ومراكش-آسفي (23)، وطنجة تطوان الحسيمة (19)، وسوس- ماسة (14)، وبني ملال-خنيفرة (7)، والعيون-الساقية الحمراء (6)، والداخلة وادي الذهب (4)، ودرعة تافيلالت (3)، وفاس-مكناس (3).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات، و(3) بالشرق، وحالة واحدة بكل من الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، و بني ملال-خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1330,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5985 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 19 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 429 حالة، 28 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و256 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,6 في المائة.

ومع:28/02/2021