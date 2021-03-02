"كوفيد-19".. تسجيل 393 حالة جديدة وأزيد من 3 ملايين و657 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و523 حالة شفاء، وثمان حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد من استفادوا من التلقيح ثلاثة ملايين و657 ألف و468 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 293 ألفا و857، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 484 ألف و159 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 469 ألف و868 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8645 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (274)، والشرق (34)، ومراكش-آسفي (18)، والرباط سلا القنيطرة (16)، وطنجة تطوان الحسيمة (15)، وبني ملال-خنيفرة (14)، ودرعة-تافيلالت (6)، والداخلة وادي الذهب (6)، وسوس- ماسة (4)، والعيون-الساقية الحمراء (3)، وفاس-مكناس (2)، وكلميم-واد نون (1).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل حالتي وفاة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة والداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1331,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5646 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 380 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و229 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12 في المائة.

ومع:02/03/2021