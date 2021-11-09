كوفيد-19.. تسجيل 55 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، يوم الاثنين ، عن تسجيل 55 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، خلال ال24 ساعة الاخيرة، وذلك في أدنى حصيلة منذ أسابيع، مقابل 289 حالة شفاء وثماني وفيات.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أن مليون و537 ألف و131 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكوفيد، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و289 ألف و63 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و325 ألف و608 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947 ألف و451 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 928 ألف و930 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و721 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (30)، والدار البيضاء-سطات (11)، والشرق (4)، والداخلة-واذ الذهب (2)، ومراكش-آسفي (1)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (2)، وفاس-مكناس (1)، وسوس-ماسة (3)، وكلميم واد نون (1).

ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 3900 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 19 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 175 حالة، منها 9 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19)، نسبة 3، 3 بالمائة.

(ومع 08/11/2021)