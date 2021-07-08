كوفيد- 19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2021

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط،بتقنية المناظرة المرئية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 غشت 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف المصدر ذاته أنه "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19)، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.

ومع:08/07/2021