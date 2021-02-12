"كوفيد-19".. توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد مرض "كوفيد-19"، لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق، وذلك بعد أن توصلت المملكة المغربية بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لهذا المرض.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تتوصل بها بلادنا، لتشمل كل الفئات المستهدفة.

وذكر المصدر ذاته بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير 2021.

ومباشرة بعد ذلك، يضيف البلاغ، شرعت مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة، موضحا أن مصالح الوزارة سجلت تلقيح ما يزيد عن 855 ألف و318 مستفيد، في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية.

وأهابت وزارة الصحة، من جديد، بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، مشددة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.

(ومع 12/02/2021)